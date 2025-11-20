  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Grigioni Diverse petizioni delle 51 allieve membri del Parlamento retico delle ragazze

Swisstxt

20.11.2025 - 09:57

Sala de Gran Consiglio grigionese, Coira
Sala de Gran Consiglio grigionese, Coira
Ti-Press

Le 51 allieve del grado superiore, membri del Parlamento grigionese delle ragazze, hanno approvato petizioni relative a generazione «protagonista», plurilinguismo, salute mentale e consumo (equo e non usa e getta).

SwissTXT

20.11.2025, 09:57

20.11.2025, 10:06

Al termine della giornata le giovani hanno consegnato i documenti al Presidente del Governo Marcus Caduff.

Con il loro impegno e le loro discussioni le giovani «parlamentari» hanno convinto anche le granconsigliere e i granconsiglieri ufficiali, i quali le hanno accompagnate nel corso della giornata.

Il quinto Parlamento grigionese delle ragazze si è tenuto il 13 novembre a Coira, nella sala del Gran Consiglio.

I più letti

Stefano Bettarini: «Non lavoro e mi godo la vita»
Le gemelle Kessler, l'eredità segreta: donazioni milionarie e un pacco misterioso
Cassano ci va giù pesante: «I nostri giovani sono scarsi», il miracolo «lo farà Gattuso»
Votazione del 28 settembre, ecco il piano d’azione del Consiglio di Stato
Primo discorso pubblico della principessa Kate, con alle dita 4 anelli: ecco cosa raccontano

Altre notizie

Ticino. Votazione del 28 settembre, ecco il piano d’azione del Consiglio di Stato

TicinoVotazione del 28 settembre, ecco il piano d’azione del Consiglio di Stato

Coordinamento tra cantoni. Operazione congiunta delle polizie di Ticino, Turgovia e Zugo contro il sequestro di ostaggi

Coordinamento tra cantoniOperazione congiunta delle polizie di Ticino, Turgovia e Zugo contro il sequestro di ostaggi

A partire da dicembre. Nascono dubbi sulla prenotazione facoltativa sulla linea del Bernina

A partire da dicembreNascono dubbi sulla prenotazione facoltativa sulla linea del Bernina