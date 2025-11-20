GrigioniDiverse petizioni delle 51 allieve membri del Parlamento retico delle ragazze
20.11.2025 - 09:57
Le 51 allieve del grado superiore, membri del Parlamento grigionese delle ragazze, hanno approvato petizioni relative a generazione «protagonista», plurilinguismo, salute mentale e consumo (equo e non usa e getta).
Al termine della giornata le giovani hanno consegnato i documenti al Presidente del Governo Marcus Caduff.
Con il loro impegno e le loro discussioni le giovani «parlamentari» hanno convinto anche le granconsigliere e i granconsiglieri ufficiali, i quali le hanno accompagnate nel corso della giornata.
Il quinto Parlamento grigionese delle ragazze si è tenuto il 13 novembre a Coira, nella sala del Gran Consiglio.