Ticino L'Amministrazione cantonale ha raggiunto l'obiettivo del 5% di apprendisti, con largo anticipo

Swisstxt

30.12.2025 - 12:19

Raggiunto e superato il 5% degli apprendisti nell'Amministrazione cantonale
Raggiunto e superato il 5% degli apprendisti nell'Amministrazione cantonale
Ti-Press

Gli apprendisti dell’Amministrazione cantonale hanno raggiunto – e superato – la soglia del 5%.

SwissTXT

30.12.2025, 12:19

30.12.2025, 12:23

Impegnati in 27 diverse professioni, sono 228 i giovani in formazione alla fine del 2025.

Per il Consiglio di Stato, si tratta di un traguardo importante perché concretizza e anticipa la richiesta del Gran Consiglio di raggiungere tale quota entro l’anno scolastico 2029-2030.

«Questo impegno va ad aggiungersi a quanto già promosso anche in ambito di politica di discriminazione positiva e, più in generale, alle azioni di sensibilizzazione per il superamento degli stereotipi di genere e di carriera», si legge in una nota del Cantone.

