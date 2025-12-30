TicinoL'Amministrazione cantonale ha raggiunto l'obiettivo del 5% di apprendisti, con largo anticipo
30.12.2025 - 12:19
Gli apprendisti dell’Amministrazione cantonale hanno raggiunto – e superato – la soglia del 5%.
Impegnati in 27 diverse professioni, sono 228 i giovani in formazione alla fine del 2025.
Per il Consiglio di Stato, si tratta di un traguardo importante perché concretizza e anticipa la richiesta del Gran Consiglio di raggiungere tale quota entro l’anno scolastico 2029-2030.
«Questo impegno va ad aggiungersi a quanto già promosso anche in ambito di politica di discriminazione positiva e, più in generale, alle azioni di sensibilizzazione per il superamento degli stereotipi di genere e di carriera», si legge in una nota del Cantone.