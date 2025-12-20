  1. Clienti privati
Si cercano testimoni Un'altra rapina a Cadenazzo, ferita la commessa

Swisstxt

20.12.2025 - 13:16

Immagine d'archivio Tipress

Un'altra rapina (dopo quella di oggi, sabato, a Locarno) è stata messa a segno nel Sopraceneri, stavolta nel Bellinzonese: poco prima delle 11.00 è stato preso di mira un distributore di benzina situato in via San Gottardo a Cadenazzo, come ha fatto sapere la polizia.

SwissTXT

20.12.2025, 13:16

20.12.2025, 13:40

Un uomo col volto coperto è entrato nel negozio del distributore e ha minacciato una dipendente con un oggetto contundente.

Dopo una breve colluttazione si è impossessato del contenuto della cassa. Il rapinatore è poi fuggito con un monopattino elettrico.

La commessa ha riportato lievi ferite.

Eventuali testimoni sono invitati a chiamare la polizia allo 0848 25 55 55.

Ticino. Rapina in un distributore di benzina a Locarno, si cercano testimoni

TicinoRapina in un distributore di benzina a Locarno, si cercano testimoni

