Si cercano testimoniUn'altra rapina a Cadenazzo, ferita la commessa
Swisstxt
20.12.2025 - 13:16
Un'altra rapina (dopo quella di oggi, sabato, a Locarno) è stata messa a segno nel Sopraceneri, stavolta nel Bellinzonese: poco prima delle 11.00 è stato preso di mira un distributore di benzina situato in via San Gottardo a Cadenazzo, come ha fatto sapere la polizia.
SwissTXT
20.12.2025, 13:16
20.12.2025, 13:40
Swisstxt
Un uomo col volto coperto è entrato nel negozio del distributore e ha minacciato una dipendente con un oggetto contundente.
Dopo una breve colluttazione si è impossessato del contenuto della cassa. Il rapinatore è poi fuggito con un monopattino elettrico.
La commessa ha riportato lievi ferite.
Eventuali testimoni sono invitati a chiamare la polizia allo 0848 25 55 55.