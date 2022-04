Il complice della rapina è in manette

Immagine illustrativa/foto d'archivio ©Ti-Press / Gabriele Putzu

È stato arrestato in Sicilia il complice della rapina compiuta il 9 febbraio in un distributore di carburante a Monteggio, nei pressi del valico di Fornasette.

L'uomo è un 33enne residente a Catania, ora tradotto nella casa circondariale di Gela, in attesa dell'interrogatorio di garanzia. Lo hanno reso noto i carabinieri del comando provinciale di Varese, con una nota diffusa questo sabato.

A febbraio era già finito in manette un 28enne originario della stessa città italiana. Uno dei due aveva minacciato la dipendente del distributore con un taglierino, mentre l'altro attendeva in un'auto, pronto per la fuga.

Swisstxt