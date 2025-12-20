  1. Clienti privati
Ticino Rapina in un distributore di benzina a Locarno, si cercano testimoni

Swisstxt

20.12.2025 - 09:42

Immagine d'archivio Tipress

Una rapina è stata messa a segno sabato mattina poco dopo le 5.30 a Locarno, in una stazione di servizio in via Rinaldo Simen. Lo ha reso noto la polizia cantonale.

SwissTXT

20.12.2025, 09:42

20.12.2025, 09:44

Un uomo – come si legge nel comunicato – ha minacciato la commessa, legandole mani e piedi con del nastro adesivo, e si è poi dato alla fuga con il contenuto della cassa.

Non si registrano feriti. È stato immediatamente attivato un dispositivo di ricerca.

L'autore del colpo indossava una giacca scura, pantaloni jeans e scarpe nere, altezza 175-180 cm e il viso parzialmente coperto.

Eventuali testimoni sono invitati a contattare lo 0848 25 55 55.

