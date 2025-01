Immagine illustrativa/foto d'archivio. Ti-Press

C'è un quarto arresto per la rapina avvenuta a fine dicembre in via Pelli a Lugano: si tratta di un 19enne cittadino italiano della provincia di Vercelli che è finito in manette negli scorsi giorni.

SwissTXT / SwissTXT Swisstxt

Lo hanno reso noto martedì il Ministero pubblico e la polizia cantonale.

Il giovane è sospettato di essere coinvolto nei fatti, che hanno portato già all’arresto di altre tre persone. La misura restrittiva della libertà nei suoi confronti è stata confermata dal giudice dei provvedimenti coercitivi.

Giova ricordare che il 29 dicembre i sospettati hanno avvicinato due giovani del Luganese e si sono fatti consegnare un portafoglio e del denaro contante.

Swisstxt