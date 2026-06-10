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Mercoledì si è chiuso il dibattimento nel processo per la rapina del 2 luglio 2024 nella gioielleria Taleda di Lugano.

«Non avevamo nessuna intenzione di fare del male a qualcuno» sono state le parole che hanno chiuso la giornata in aula.

Le difese hanno concluso le loro arringhe.

Sono state respinte qualsiasi affiliazione dei sette imputati al gruppo Pink Panthers. Le difese hanno sostenuto che vi sono elementi concreti per dimostrarne il legame con la banda criminale.

Gli interventi delle difese anche anche messo al centro la questione delle pene richieste dall’accusa, definite sproporzionate rispetto ai fatti.

La sentenza è attesa per venerdì mattina.