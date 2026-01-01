La fuga del rapinatore è durata poco Tipress

Un distributore di benzina in Via Serrai a Sant’Antonio è stato rapinato mercoledì sera, poco prima delle 19.00.

L’autore è stato in seguito fermato. In base a una prima ricostruzione, fornita dal Ministero pubblico e dalla polizia cantonale, un uomo a volto coperto ha minacciato una dipendente e un cliente con un oggetto contundente.

L’uomo si è impossessato del contenuto della cassa, dandosi successivamente alla fuga.

Il dispositivo di ricerca messo in atto dalla polizia ha poi permesso di localizzare e fermare un 44enne svizzero domiciliato nella regione.

Le ipotesi di reato sono di rapina, danneggiamento, lesioni semplici e minaccia.