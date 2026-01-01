TicinoRapina ad un distributore di benzina a Sant'Antonino, fermato un 44enne
1.1.2026 - 11:52
Un distributore di benzina in Via Serrai a Sant’Antonio è stato rapinato mercoledì sera, poco prima delle 19.00.
L’autore è stato in seguito fermato. In base a una prima ricostruzione, fornita dal Ministero pubblico e dalla polizia cantonale, un uomo a volto coperto ha minacciato una dipendente e un cliente con un oggetto contundente.
L’uomo si è impossessato del contenuto della cassa, dandosi successivamente alla fuga.
Il dispositivo di ricerca messo in atto dalla polizia ha poi permesso di localizzare e fermare un 44enne svizzero domiciliato nella regione.
Le ipotesi di reato sono di rapina, danneggiamento, lesioni semplici e minaccia.