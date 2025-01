Polizia al lavoro TiPress

Una 19enne cittadina svizzera domiciliata nel Luganese è stata arrestata giovedì scorso dalla polizia per la rapina di due 24enni avvenuta lo scorso 29 di dicembre in Via Pelli a Lugano.

Swisstxt

Lo comunicano lunedì il Ministero pubblico e la Polizia cantonale. Gli accertamenti per chiarire la dinamica dell’accaduto proseguono, mentre la misura restrittiva della libertà è stata nel frattempo confermata dal Giudice dei provvedimenti coercitivi (GPC). L’ipotesi di reato è di rapina.

La 19enne avrebbe agito assieme ad un 19enne e ad un 25enne, entrambi cittadini italiani rispettivamente domiciliati nel Luganese e nel Bellinzonese.