Stando alla nota congiunta delle autorità, l'uomo è stato recentemente posto in carcerazione preventiva poiché sospettato di essere coinvolto nelle rapine avvenute il 16 luglio e il 7 dicembre 2024 a due distributori di benzina a Novazzano e Balerna.
Le indagini, giova ricordarlo, avevano già portato all'arresto, al rinvio a giudizio e alla condanna di quattro persone.
La Magistratura ticinese aveva nel contempo avviato i passi necessari nel campo dell'assistenza giudiziaria emanando un mandato di cattura internazionale.
Si è così arrivati al fermo e all'arresto dell'uomo, effettuato a inizio ottobre in Italia.
Le ipotesi di reato nei suoi confronti sono di rapina aggravata, subordinatamente semplice, infrazione alla Legge federale sulle armi e abuso delle targhe.
La misura restrittiva della libertà è stata nel frattempo confermata dal Giudice dei provvedimenti coercitivi (GPC).
L'inchiesta è coordinata dalla Procuratrice pubblica Veronica Lipari.