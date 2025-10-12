La polizia di Stato di Piacenza ha sgominato una banda protagonista di rapine a mano armata ai danni di stazioni di servizio del Mendrisiotto.
SwissTXT
12.10.2025, 11:30
12.10.2025, 11:31
Swisstxt
Sei le persone arrestate, tutte residenti in Italia: si tratta di cittadini di origine nordafricana e sudamericana. Secondo le agenzie di stampa italiane, sui sei pendevano mandati di arresto internazionale, emessi dalle autorità elvetiche. La banda viaggiava in auto dal nord Italia in direzione della Svizzera, poi, poco prima della frontiera, modificava le targhe dei veicoli per evitare l'identificazione. A quel punto, si divideva in gruppi per compiere le rapine.
Parigi, calciatrici sfidano il divieto di indossare l'hijab nelle competizioni
«Ci escludono, mentre tra i valori fondamentali del calcio e dello sport c'e' l'unione». Queste le parole di alcune giovani calciatrici che indossano l'hijab mentre giocano una partita di calcio nei «Giardini del Lussemburgo» di Parigi, dietro il Senato, per protestare contro la decisione che vieta di indossarli nelle competizioni sportive.
26.01.2022
Philadelphia, una veglia per commemorare le vittime dell'incendio domestico
Tenendo in mano candele e fiori, i residenti di Philadelphia tengono una veglia per commemorare le vittime di un incendio che mercoledi' 5 gennaio ha dilaniato una casa popolare a tre piani nel famoso quartiere dei musei di Fairmount, nella citta' orientale degli Stati Uniti, uccidendo 13 persone, tra cui otto bambini.
06.01.2022
Rapper spagnolo condannato per due Tweet
Polemiche per il fermo del rapper spagnolo Pablo Hasel, reo di aver pubblicato su Twitter messaggi contro la monarchia e le forze dell'ordine.
16.02.2021
Parigi, calciatrici sfidano il divieto di indossare l'hijab nelle competizioni
Philadelphia, una veglia per commemorare le vittime dell'incendio domestico