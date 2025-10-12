foto generica keystone

La polizia di Stato di Piacenza ha sgominato una banda protagonista di rapine a mano armata ai danni di stazioni di servizio del Mendrisiotto.

Sei le persone arrestate, tutte residenti in Italia: si tratta di cittadini di origine nordafricana e sudamericana. Secondo le agenzie di stampa italiane, sui sei pendevano mandati di arresto internazionale, emessi dalle autorità elvetiche. La banda viaggiava in auto dal nord Italia in direzione della Svizzera, poi, poco prima della frontiera, modificava le targhe dei veicoli per evitare l'identificazione. A quel punto, si divideva in gruppi per compiere le rapine.