Società a ChiassoReati finanziari nel settore immobiliare, 45enne in manette
27.10.2025 - 12:03
Un 45enne italiano residente in provincia di Como, sospettato di reati finanziari in ambito immobiliare, è stato interrogato e quindi arrestato su ordine della magistratura ticinese.
L’uomo, titolare di una società con sede a Chiasso attiva nei campi della direzione lavori, conduzione di cantieri, progettazione, esecuzione e intermediazione, è accusato di appropriazione indebita e falsità in documenti.
Il ministero pubblico intende accertare se sussistano i presupposti di reati di natura penale, con riferimento in particolare all’entità degli importi affidati dalla clientela per opere edilizie già realizzate, da realizzare o in fase di progettazione, in tutto il Cantone.