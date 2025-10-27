Interrogato e poi arrestato tipress

Un 45enne italiano residente in provincia di Como, sospettato di reati finanziari in ambito immobiliare, è stato interrogato e quindi arrestato su ordine della magistratura ticinese.

SwissTXT Swisstxt

L’uomo, titolare di una società con sede a Chiasso attiva nei campi della direzione lavori, conduzione di cantieri, progettazione, esecuzione e intermediazione, è accusato di appropriazione indebita e falsità in documenti.

Il ministero pubblico intende accertare se sussistano i presupposti di reati di natura penale, con riferimento in particolare all’entità degli importi affidati dalla clientela per opere edilizie già realizzate, da realizzare o in fase di progettazione, in tutto il Cantone.