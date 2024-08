Immagine simbolica. Archivio Tipress

Oggi, martedì, verso le 14.30 in una piscina privata di una residenza in Via ai Ronchi a Ponte Tresa sono intervenuti specialisti chimici dei pompieri di Lugano, riporta la RSI.

Swisstxt / Red Tessa Morgantini

Stando a quanto scrivono vari media, tra cui il sito web dell'emittente di Comano, un addetto alla manutenzione ha mischiato per sbaglio due prodotti per disinfettare l'acqua e ha creato una reazione chimica.

L'uomo non sembra aver avuto conseguenze fisiche e i pompieri hanno recuperato le sostanze e ventilato i locali.