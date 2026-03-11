Castelgrande a Bellinzona Ti-Press

. Progetto da 19 milioni di franchi che è stato approvato lunedì dal Consiglio comunale.

SwissTXT Swisstxt

Il movimento politico Il Noce, guidato dall’ex sindaco di Bellinzona Brenno Martignoni Polti, ha deciso di promuovere il referendum per opporsi al progetto di rilancio del Municipio della «Fortezza Bellinzona» Il Noce si oppone all’uso del nome «fortezza» invece di «castelli» e alla decisione di far pagare un biglietto per poter entrare nella corte interna del Castelgrande e nella galleria della Murata. Per portare i cittadini di Bellinzona al voto è necessario raccogliere 3’000 firme.