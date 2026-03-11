. Progetto da 19 milioni di franchi che è stato approvato lunedì dal Consiglio comunale.
12.03.2026, 00:26
Il movimento politico Il Noce, guidato dall’ex sindaco di Bellinzona Brenno Martignoni Polti, ha deciso di promuovere il referendum per opporsi al progetto di rilancio del Municipio della «Fortezza Bellinzona» Il Noce si oppone all’uso del nome «fortezza» invece di «castelli» e alla decisione di far pagare un biglietto per poter entrare nella corte interna del Castelgrande e nella galleria della Murata. Per portare i cittadini di Bellinzona al voto è necessario raccogliere 3’000 firme.
I Maneskin a Montreux: «Qui si respira musica ovunque»
I Maneskin cavalcano l'onda del successo: lo scorso fine settimana hanno suonato davanti a 70.000 persone a Roma, martedì sera a Montreux. blue Music ci svela i loro consigli per il trucco e perché distruggono i loro strumenti sul palco.
13.07.2022
In Ticino sulle tracce delle ultime civette della Svizzera
La civetta è sfuggita per poco all'estinzione in Svizzera. In Ticino una piccola popolazione si è ripresa grazie alle misure di conservazione. Tuttavia, la sopravvivenza del timido rapace non è ancora assicurata.
02.05.2023
"Lenny Kravitz è stato molto scortese"
Dal balcone di Diego Rossi si ha la migliore vista sul palco di "Moon&Stars" e da lassù hanno cantato diverse star. Come ci si sente a vivere in mezzo a tutto questo durante il festival?
24.07.2022
