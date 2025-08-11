«Operazione molto complessa»Due ragazzi bloccati sopra Caprino, tratti in salvo dalla Rega
11.8.2025 - 16:18
Un equipaggio della base REGA di Locarno ha soccorso, domenica pomeriggio, due ragazzi che erano rimasti bloccati sul Monte Caprino, come si legge in un comunicato diffuso lunedì.
Nessuno ha riportato ferite. I due erano partiti dal lato italiano e stavano scendendo lungo il sentiero sul versante svizzero, quando a un'altitudine di circa 600 metri sono scivolati e sono finiti in una zona impervia.
Si è trattato di «un'operazione molto complessa», essendo una zona molto scoscesa e ricoperta da fitta vegetazione, come scrive la REGA. Entrambi sono stati portati a bordo dell'elicottero con il verricello e sono stati trasportati in salvo.