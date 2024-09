Alla conquista del Moesano Keystone

A inizio settembre è stata istituita la società anonima Repower Moesano, si legge lunedì sul Foglio ufficiale dei Grigioni.

Swisstxt

Si tratta di un atto amministrativo. I comuni non hanno ancora deciso se cambiare fornitore di energia. «L'apertura della società con sede a Grono è un primo passo per poter permettere in futuro la fornitura di energia in Mesolcina», spiega Gianpaolo Lardi, asset manager di Repower. Da inizio anno l'azienda elettrica grigionese con sede a Poschiavo si è attivata per conquistare il mercato energetico del Moesano, che da quasi 40 anni viene coperto dall'AET. Sul tavolo delle trattative un contributo di 6 milioni di franchi a fondo perso.

Swisstxt