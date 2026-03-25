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Gruppi energetici Repower avrà presto un nuovo CEO, si tratta di Michael Roth

SDA

25.3.2026 - 09:20

Repower è uno dei principali datori del lavoro dei Grigioni.
Repower è uno dei principali datori del lavoro dei Grigioni.
Keystone

Repower avrà presto un nuovo presidente della direzione: dal primo giugno la guida del gruppo energetico grigionese sarà assunta da Michael Roth, attualmente responsabile della divisione produzione e rete dell'azienda. Il 51enne succederà a Roland Leuenberger, che nella stessa data assumerà la presidenza del consiglio d'amministrazione (Cda) di Axpo.

Keystone-SDA

25.03.2026, 09:20

25.03.2026, 12:07

Diplomatosi ingegnere in elettrotecnica al Politecnico federale di Zurigo, Roth vive in Engadina e ha conseguito un titolo EMBA e un master in diritto economico all'Università di San Gallo, indica oggi il gruppo. Solettese di nascita, è stato direttore di Engadiner Kraftwerke per nove anni e ha lavorato per dieci anni presso Ewz, l'azienda elettrica di Zurigo.

«Sono felice di poter far evolvere Repower insieme ai nostri dipendenti in una fase importante come questa», afferma il futuro CEO, citato in un comunicato. L'impresa «riveste un ruolo centrale per l'economia grigionese, non solo per le sue centrali e gli impianti di rete, ma anche grazie a importanti attività di trading e alle attività internazionali», aggiunge il dirigente.

«Michael Roth è la persona giusta per Repower», commenta da parte sua la presidente del Cda Barbara Janom Steiner, a sua volta citata nel documento per la stampa. «Vanta un'importante esperienza nel settore energetico e conosce perfettamente il panorama energetico dei Grigioni. Negli anni passati con Repower ha dimostrato capacità direttive e strategiche, nonché competenze operative. Sono convinta che saprà far evolvere Repower con successo e lungimiranza», conclude l'ex consigliera di stato retica (2008-2018) del Partito borghese democratico, oggi confluito nel Centro.

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