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News Repower procede su centrale di Chlus

Swisstxt

15.6.2026 - 09:41

Passo avanti su centrale di Chlus
Passo avanti su centrale di Chlus
Keystone

Repower ha deciso di inoltrare la domanda per la realizzazione della centrale idroelettrica Chlus al Canton Grigioni.

SwissTXT

15.06.2026, 09:41

Il progetto d'interesse nazionale entra così in una nuova fase. L'impianto idroelettrico Chlus fa parte dei 16 progetti d'interesse nazionale. La centrale dovrebbe fornire energia elettrica per circa 50'000 unità famigliari all'anno. Il progetto Chlus prevede la costruzione di un impianto di produzione a Trimmis. Verrebbe così completata la cascata di centrali fra Kueblis in Prettigovia e il Reno a Landquart. Repower comunica che la presentazione della domanda per la realizzazione non equivale a una decisione definitiva di costruzione.

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