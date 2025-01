Durissime le considerazioni del CdM nei confronti di Siro Quadri, qui con Francesca Verda Chiocchetti, anche lei destituita archivio Ti-Press

La Commissione di ricorso sulla Magistratura non ha accolto la richiesta di Siro Quadri e Francesca Verda Chiocchetti.

SwissTXT / red Sara Matasci

Al Tribunale penale cantonale rimangono attivi due giudici su cinque. Stando a informazioni della RSI, confermate da più fonti, la Commissione di ricorso sulla Magistratura ha infatti respinto la richiesta di effetto sospensivo inoltrata da Siro Quadri e Francesca Verda Chiocchetti nell’ambito del ricorso contro la loro destituzione decisa a dicembre dal Consiglio della magistratura.

Ieri, lo ricordiamo, l’Ufficio presidenziale del Gran Consiglio aveva accolto le dimissioni con effetto immediato del presidente del tribunale penale cantonale Mauro Ermani.

La richiesta del giudice era sul tavolo del gremio da inizio anno, chiedendo per motivi di salute e per il buon funzionamento del tribunale di essere esonerato subito e non dopo i sei mesi previsti dal contratto.

Serviva una decisione urgente, per favorire l’ingresso di almeno un nuovo giudice in un tribunale che numericamente è ridotto all’osso.