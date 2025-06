Il Gran Consiglio ticinese tipress

Il Gran Consiglio ticinese ha respinto venerdì, dopo un lungo dibattito, l'introduzione di una soglia di sbarramento al 3% per entrare in Parlamento, che avrebbe escluso i partiti non in grado di raggiungerla.

Alla proposta contenuta in un'iniziativa costituzionale di Paolo Ortelli (PLR) hanno detto «no» in 49 e «sì» in 33.

Compatti a favore solo liberali-radicali e leghisti, mentre gli altri si sono opposti, piccole formazioni in testa.

A decidere le sorti della soglia, che già esiste in altri sette cantoni anche se con valori diversi, è stata proprio la frammentazione del Gran Consiglio.