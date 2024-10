Tribunale federale di Losanna Keystone

Non ci sarà referendum su due articoli del Preventivo cantonale 2024 su settori quali asilo e mancato rimpiazzo del personale. I giudici del Tribunale federale chiudono la questione.

In Ticino non sarà possibile indire un referendum contro due misure inserite dal Gran Consiglio nel Preventivo 2024, ovvero la limitazione delle spese nel settore dell’asilo e l’obbligo di rinnovare solo otto partenze su dieci anche per i docenti.

Lo ha anticipato «laRegione», che riferisce come il Tribunale federale abbia infatti respinto il ricorso dell’ex consigliere di Stato Manuele Bertoli e del sindacalista VPOD Raoul Ghisletta, i quali contestavano l’assenza di una clausola referendaria.

Stando a quanto hanno evidenziato i magistrati di Mon Repos, i due ricorrenti non possono pretendere che si istituisca - tramite referendum - un controllo di diritto e opportunità sull’amministrazione. Inoltre, non hanno dimostrato come i due articoli siano lesivi dei loro diritti costituzionali, ragion per cui non sarebbero quindi legittimati a ricorrere.

