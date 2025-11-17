  1. Clienti privati
E diversi kg di munizioni Restituite 256 armi alla Polizia cantonale dei Grigioni

Swisstxt

17.11.2025 - 15:29

Decine di persone hanno riconsegnato numerose armi e munizioni alla polizia cantonale retica.
Polizia cantonale dei Grigioni

Sabato 15 novembre 2025 i posti di polizia della Polizia cantonale dei Grigioni hanno raccolto armi e munizioni nell’ambito di un’azione di consegna.

17.11.2025, 15:36

In totale, 153 persone hanno approfittato della possibilità di consegnare gratis le proprie armi e munizioni. Sono state consegnate complessivamente 256 armi e diversi chilogrammi di munizioni.

Tra le armi figuravano fucili da caccia, armi antiche, nonché 93 armi d’ordinanza, soprattutto carabine e fucili d’assalto, e 44 armi corte. Inoltre, sono state consegnate 44 armi da taglio, soprattutto baionette.

Armi e munizioni possono essere riconsegnate gratuitamente tutto l’anno presso qualsiasi posto di polizia.

