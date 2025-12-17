Immagine d'archivio tipress

unanimità il proprio pieno sostegno al messaggio per il credito supplementare per la realizzazione della tappa prioritaria della Rete Tram-Treno del Luganese.

SwissTXT Swisstxt

Il consiglio d’amministrazione della Ferrovia Lugano Ponte Tresa (FLP), riunito oggi, mercoledì, ha ribadito all’ Il credito sarà sottoposto domani al voto del Gran Consiglio ticinese. L’opera, si afferma in un comunicato diffuso in serata, è fondamentale per lo sviluppo del trasporto pubblico di tutta la regione e non deve subire ulteriori ritardi, anche perché «tutti gli attori sono impegnati ad affrontare tempestivamente le questioni evocate in merito all’esercizio futuro».