News Rete Tram-Treno, FLP sostiene messaggio

Swisstxt

17.12.2025 - 23:20

Immagine d'archivio
Immagine d'archivio
tipress

unanimità il proprio pieno sostegno al messaggio per il credito supplementare per la realizzazione della tappa prioritaria della Rete Tram-Treno del Luganese.

SwissTXT

17.12.2025, 23:20

Il consiglio d’amministrazione della Ferrovia Lugano Ponte Tresa (FLP), riunito oggi, mercoledì, ha ribadito all’ Il credito sarà sottoposto domani al voto del Gran Consiglio ticinese. L’opera, si afferma in un comunicato diffuso in serata, è fondamentale per lo sviluppo del trasporto pubblico di tutta la regione e non deve subire ulteriori ritardi, anche perché «tutti gli attori sono impegnati ad affrontare tempestivamente le questioni evocate in merito all’esercizio futuro».

Parigi, calciatrici sfidano il divieto di indossare l'hijab nelle competizioni

Parigi, calciatrici sfidano il divieto di indossare l'hijab nelle competizioni

«Ci escludono, mentre tra i valori fondamentali del calcio e dello sport c'e' l'unione». Queste le parole di alcune giovani calciatrici che indossano l'hijab mentre giocano una partita di calcio nei «Giardini del Lussemburgo» di Parigi, dietro il Senato, per protestare contro la decisione che vieta di indossarli nelle competizioni sportive.

26.01.2022

Philadelphia, una veglia per commemorare le vittime dell'incendio domestico

Philadelphia, una veglia per commemorare le vittime dell'incendio domestico

Tenendo in mano candele e fiori, i residenti di Philadelphia tengono una veglia per commemorare le vittime di un incendio che mercoledi' 5 gennaio ha dilaniato una casa popolare a tre piani nel famoso quartiere dei musei di Fairmount, nella citta' orientale degli Stati Uniti, uccidendo 13 persone, tra cui otto bambini.

06.01.2022

Afghanistan, i talebani chiedono il riconoscimento ai Paesi musulmani

Afghanistan, i talebani chiedono il riconoscimento ai Paesi musulmani

L'Afghanistan dei talebani sprofonda sempre di piu' nel baratro del disastro economico, con la disoccupazione che dilaga, e i mullah lanciano un estremo appello ai Paesi musulmani perche' riconoscano il governo dei nuovi padroni di Kabul, aprendo la strada a una normalizzazione delle relazioni internazionali e a nuove possibilita' di sviluppo

20.01.2022

Parigi, calciatrici sfidano il divieto di indossare l'hijab nelle competizioni

Parigi, calciatrici sfidano il divieto di indossare l'hijab nelle competizioni

Philadelphia, una veglia per commemorare le vittime dell'incendio domestico

Philadelphia, una veglia per commemorare le vittime dell'incendio domestico

Afghanistan, i talebani chiedono il riconoscimento ai Paesi musulmani

Afghanistan, i talebani chiedono il riconoscimento ai Paesi musulmani

