  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myCloud
  4. TV
  5. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

La polizia indaga Una canyonista muore nel riale di Lodrino

Swisstxt

12.9.2025 - 19:02

Immagine illustrativa 
Immagine illustrativa 
IVO SCHOLZ/SCHWEIZ TOURISMUS

Una donna è morta questo venerdì a causa di un incidente mentre praticava canyoning nel riale di Lodrino, in Riviera.

SwissTXT

12.09.2025, 19:02

12.09.2025, 19:37

Lo comunica la polizia cantonale, specificando che l’identificazione formale della vittima non è ancora stata possibile.

Stando a una prima ricostruzione, la donna – che stava praticando canyoning insieme a un gruppo di persone – è stata trovata in acqua e recuperata dal gruppo, che ha provveduto ad allarmare i soccorsi.

Sul posto, oltre agli agenti della polizia cantonale, sono intervenuti i soccorritori della REGA che non hanno potuto fare altro che constatare il decesso.

I più letti

La tennista Kalinskaya, ex di Sinner, respinge Rune: «È disperato». Ma lui non ci sta
«Fanno escursioni in reggiseno, sono un pericolo»: un alpinista esperto regola i conti con i turisti
Si costituisce il killer di Kirk, convinto dal padre alla resa. Trump chiede la pena di morte
Swatch replica ai dazi USA con un orologio davvero speciale
Parco veicoli dell'Esercito talmente obsoleto che Pfister è costretto a chiamare... il TCS

Altre notizie

A Ponte Chiasso. Fermato in dogana un ricercato italiano: stava rientrando a piedi dal Ticino

A Ponte ChiassoFermato in dogana un ricercato italiano: stava rientrando a piedi dal Ticino

Dopo 4 anni. In 500 a Bondo per celebrare la fine del cantiere del secolo

Dopo 4 anniIn 500 a Bondo per celebrare la fine del cantiere del secolo

Locarno Film Festival. Ben 9'400 firme in difesa dello schermo progettato nel 1971 da Vacchini

Locarno Film FestivalBen 9'400 firme in difesa dello schermo progettato nel 1971 da Vacchini