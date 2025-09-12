Immagine illustrativa IVO SCHOLZ/SCHWEIZ TOURISMUS

Una donna è morta questo venerdì a causa di un incidente mentre praticava canyoning nel riale di Lodrino, in Riviera.

SwissTXT Swisstxt

Lo comunica la polizia cantonale, specificando che l’identificazione formale della vittima non è ancora stata possibile.

Stando a una prima ricostruzione, la donna – che stava praticando canyoning insieme a un gruppo di persone – è stata trovata in acqua e recuperata dal gruppo, che ha provveduto ad allarmare i soccorsi.

Sul posto, oltre agli agenti della polizia cantonale, sono intervenuti i soccorritori della REGA che non hanno potuto fare altro che constatare il decesso.