La polizia indagaUna canyonista muore nel riale di Lodrino
12.9.2025 - 19:02
Una donna è morta questo venerdì a causa di un incidente mentre praticava canyoning nel riale di Lodrino, in Riviera.
Lo comunica la polizia cantonale, specificando che l’identificazione formale della vittima non è ancora stata possibile.
Stando a una prima ricostruzione, la donna – che stava praticando canyoning insieme a un gruppo di persone – è stata trovata in acqua e recuperata dal gruppo, che ha provveduto ad allarmare i soccorsi.
Sul posto, oltre agli agenti della polizia cantonale, sono intervenuti i soccorritori della REGA che non hanno potuto fare altro che constatare il decesso.