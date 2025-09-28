  1. Clienti privati
Dopo la frana È stata riaperta la strada tra Solduno e Ponte Brolla

Swisstxt

28.9.2025 - 12:11

La strada tra Solduno e Ponte Brolla chiusa per una frana dopo il maltempo.

archivio Ti-Press

Dopo cinque giorni di chiusura per la frana, il tratto è di nuovo percorribile dalle 12 di domenica. I treni della Vigezzina-Centovalli torneranno a circolare fino a Locarno dalle 14.

SwissTXT

28.09.2025, 12:11

28.09.2025, 12:29

La strada cantonale tra Solduno e Ponte Brolla è stata riaperta oggi, domenica, a mezzogiorno, dopo essere stata chiusa per precauzione il 23 settembre a causa della caduta di un masso.

Lo comunica il Dipartimento del territorio, spiegando che sono state installate reti di protezione provvisorie e rimossi i massi più instabili. La parete rocciosa è ora monitorata con sensori ed è stato predisposto un piano di emergenza in caso di movimenti anomali.

I lavori di messa in sicurezza proseguiranno, in collaborazione tra Cantone, Comune di Locarno e Ferrovie Autolinee Regionali Ticinesi (FART).

Con la riapertura della strada, anche la linea 315 delle FART tornerà a circolare regolarmente. Il servizio ferroviario della Vigezzina-Centovalli riprende invece dalle 14, sia per il traffico internazionale Locarno-Domodossola che per quello regionale Locarno-Camedo, con possibili ritardi iniziali.

