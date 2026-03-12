Le Isole di Brissago KEYSTONE

La nuova stagione turistica delle Isole di Brissago inizierà ufficialmente mercoledì 18 marzo con l'iniziativa «Tesori botanici sul lago». Ad annunciarlo è il Dipartimento del territorio.

Redazione blue News Swisstxt

Dal 18 al 22 marzo sarà disponibile un biglietto combinato, valido per l’intera durata della manifestazione, che consentirà di visitare le Isole e il Giardino botanico, accedere all’esposizione «Camelie Locarno» e usufruire del trasporto lacustre nel bacino svizzero, a un costo agevolato di franchi 30 e gratuito per i giovani fino a 16 anni.

Tra le novità della stagione figurano la nuova caccia al tesoro «Alla ricerca di John» dedicata ai più piccoli e il ciclo di eventi «I custodi della vita».