Maxi-truffa Processo Belfor, chiesti oltre 5 anni di carcere per due assicuratori

Swisstxt

2.12.2025 - 13:17

Nel pomeriggio parola alle difese
Nel pomeriggio parola alle difese
Tipress

A Lugano il processo Belfor entra nel vivo: la Procura chiede fino a 5 anni e 3 mesi di carcere per due assicuratori accusati di aver gonfiato fatture per milioni di franchi, mentre altri sette imputati hanno già patteggiato pene fino a 6 anni.

SwissTXT

02.12.2025, 13:17

02.12.2025, 14:09

A Lugano è proseguito martedì il processo Belfor su una maxi-truffa assicurativa.

L'accusa ha chiesto 4 anni e 6 mesi per un assicuratore 59enne e 5 anni e 3 mesi per l'altro professionista 61enne. Entrambi sono accusati di aver gonfiato fatture per milioni.

Il primo imputato ha ammesso i fatti e restituito parte dei 600'000 franchi intascati. Il secondo nega di aver gonfiato fatture per oltre 2 milioni, ricevendo in cambio favori, tra cui la ristrutturazione della propria casa.

Per altri 7 imputati è stato raggiunto un accordo con la Procura con pene dai 14 mesi ai 6 anni, che andranno però approvate dalla Corte. Nel pomeriggio la parola passerà alle difese.

Maxi-truffa assicurazioni. Caso Belfor, da nove a due imputati: patteggiate pene fino a sei anni

Maxi-truffa assicurazioniCaso Belfor, da nove a due imputati: patteggiate pene fino a sei anni

