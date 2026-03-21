Sulle rive del lago Verbano Keystone

Un centinaio di persone ha manifestato sabato per chiedere l'accesso pubblico alle rive del lago tra Tenero-Contra e Minusio anche d'estate.

Il Sentiero delle Rive, tra Minusio e Tenero, è accessibile liberamente al pubblico solo d'inverno, mentre durante gli altri momenti dell'anno la zona è riservata ai turisti dei campeggi.

«La legge parla chiaro: le rive devono essere pubbliche e di libero accesso», afferma Alice Zimmermann, consigliera comunale di Tenero-Contra.

Una petizione ha raccolto oltre 1'000 firme in una settimana. Non dello stesso parere sono i gestori dei campeggi. Per Simone Patelli, presidente dell'associazione ticinese di categoria, la soluzione in vigore è valida.