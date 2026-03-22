Immagine simbolica sda

Una società di Roveredo. nel Canton Grigioni, avrebbe riciclato 1'234'000 euro tra il 2022 e il 2024 per un traffico di droga legato all'ndrangheta e alla camorra.

Un blitz delle forze dell’ordine, denominato operazione «Pozzo», ha portato alla scoperta di un vasto traffico di cocaina proveniente dal Sud America, gestito da un gruppo criminale che si avvaleva del supporto di clan della 'ndrangheta e della camorra.

Le indagini, avviate a febbraio, hanno evidenziato flussi finanziari sospetti tra i Grigioni e Napoli, dove una società svizzera, la SA Mesolcinese, aveva una sede secondaria.

Secondo gli accertamenti, tre società napoletane effettuavano bonifici in Svizzera attraverso fatture false per prestazioni inesistenti, con l’obiettivo di riciclare denaro.

Tale denaro veniva poi utilizzato per l’acquisto di immobili e veicoli di lusso. Durante l’operazione sono stati sequestrati numerosi beni, tra cui una villetta a Canobbio, immobili in Francia e Italia, quattro automobili di alta gamma e tre conti bancari svizzeri.

L’attività investigativa continua per fare luce su tutte le ramificazioni della rete criminale coinvolta.