I due giudici ora destituiti avevano chiesto la ricusa del Consiglio della magistratura e avevano visto respinti anche i precedenti ricorsi.

I ricorsi di Siro Quadri e Francesca Verda Chiocchetti contro la bocciatura delle loro istanze di ricusa dell’intero Consiglio della magistratura - che aveva aperto procedimenti disciplinari nei loro confronti nel corso della vicenda che ha scosso il Tribunale penale cantonale ticinese - sono stati respinti.

Così ha deciso la prima Corte di diritto pubblico del Tribunale federale, in due sentenze fotocopia pubblicate oggi, giovedì, come riportato dal sito della RSI.

Le istanze risalivano al 16 e al 23 settembre ed erano state respinte dallo stesso Consiglio della magistratura, che le aveva giudicate inammissibili. Stessa sorte per i primi ricorsi, inoltrati alla Commissione di ricorso sulla magistratura.

Per quest’ultima, i ricorsi erano tardivi, perché non inoltrati entro il termine previsto di 10 giorni. Interpretazione, quella della Commissione, che Mon Repos non giudica arbitraria, benché la stessa Commissione - osservano i giudici federali - non sia stata ineccepibile a livello procedurale.