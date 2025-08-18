  1. Clienti privati
È successo mercoledì Grave colpo di calore dopo un'esercitazione a Isone, tre reclute ancora in ospedale

SDA

18.8.2025 - 10:16

La caserma militare di Isone
La caserma militare di Isone
archivio Ti-Press

Tre delle reclute che mercoledì sono state ricoverate per gravi colpi di calore dopo un'esercitazione a Isone si trovano tuttora in ospedale.

Keystone-SDA

18.08.2025, 10:16

All'esercitazione presso il Centro d'istruzione forze speciali (CIFS) avevano preso parete 129 militi, alcuni dei quali hanno accusato malori a causa del forte caldo e della disidratazione.

Per una delle quattro reclute trasportate in ospedale è stato disposto il coma farmacologico in ospedale, come riferito da diversi media nel fine settimana.

Oggi il portavoce dell'esercito Stefan Hofer ha confermato all'agenzia Keystone-ATS che nel frattempo uno dei quattro militi ha potuto lasciare il nosocomio. «Siamo in stretto contatto con le persone coinvolte e i loro familiari», ha precisato Hofer, ribadendo che l'esercitazione si è svolta nel pieno rispetto delle disposizioni.

Inoltre erano a disposizione cibo e bevande a sufficienza. Tuttavia, l'incidente è stato preso sul serio e in futuro tali esercitazioni verranno svolte nelle prime ore del mattino o in tarda serata, ha sostenuto il portavoce.

