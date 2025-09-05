Dipartimento del Territorio

Fioriture di cianobatteri sono presenti nel bacino sud del Lago Ceresio, da Riva San Vitale al Golfo di Agno.

SwissTXT Swisstxt

Il fenomeno si è intensificato nelle ultime settimane, rendendo impossibile la balneazione in alcune zone. Lo fa sapere il Dipartimento del Territorio.

Le autorità sconsigliano il bagno in presenza di fioriture dense. Nei lidi sono stati esposti cartelli di avviso e un sistema a bandiere per indicare il livello di pericolo.

La causa è la proliferazione del Microcystis, favorita da nutrienti e alte temperature. Il Laboratorio cantonale ha attivato un sistema di monitoraggio con due livelli di allerta per garantire la sicurezza.