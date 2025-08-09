foto generica keystone

Sabato di code al San Gottardo. Come riferisce ViaSuisse sull'A2, tra Faido e il portale sud della galleria del San Gottardo, ci sono code di 9 km in direzione di Lucerna, con attese di circa 1 ora e 30 minuti.

Swisstxt

Al portale nord le colonne sono di 4 km e le attese di circa 40 minuti a partire da Amsteg. Le entrate di Goeschenen e Airolo sono chiuse verso la galleria.

ViaSuisse, che consiglia come percorso alternativo la A13 del San Bernardino, ricorda anche che la corsia preferenziale CUPRA è aperta a partire da Quinto.

Nel resto della Svizzera svengono invece segnalate code sulla A1 tra Haerkingen e Oensingen a causa di un incidente in direzione di Berna.