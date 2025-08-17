  1. Clienti privati
Dal confine Beccato a gettare i rifiuti nel lago Maggiore, denunciato

Swisstxt

17.8.2025 - 09:08

Il Lago Maggiore a Verbania (immagine d'archivio). 
 
©Ti-Press / Ti-Press

Abbandono di rifiuti nel Lago Maggiore: è l'accusa contenuta in una denuncia presentata a Verbania dalla polizia di Stato a carico di un turista tedesco.

SwissTXT

17.08.2025, 09:08

17.08.2025, 09:37

L'uomo è stato notato mentre gettava materiale di risulta a qualche decina di metri dalla costa dopo avere rimosso ingenti quantità di materiale lacustre nei pressi della darsena dove ormeggiava i propri natanti.

Dovrà pagare una sanzione amministrativa di 2'500 euro.

