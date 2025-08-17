Dal confineBeccato a gettare i rifiuti nel lago Maggiore, denunciato
Abbandono di rifiuti nel Lago Maggiore: è l'accusa contenuta in una denuncia presentata a Verbania dalla polizia di Stato a carico di un turista tedesco.
L'uomo è stato notato mentre gettava materiale di risulta a qualche decina di metri dalla costa dopo avere rimosso ingenti quantità di materiale lacustre nei pressi della darsena dove ormeggiava i propri natanti.
Dovrà pagare una sanzione amministrativa di 2'500 euro.