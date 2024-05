laura Riget e Fabrizio Sirica TI-Press

Laura Riget e Fabrizio Sirica ufficializzano, come già annunciato nelle scorse settimane, la loro ricandidatura alla copresidenza del Partito socialista ticinese per la legislatura 2024-2028, in vista del Congresso che si terrà il prossimo 8 giugno a Mendrisio.

La decisione è stata resa nota dai diretti interessati, che nel comunicato si sono espressi anche riguardo i futuri obiettivi del PS: «La priorità deve essere quella di guardare alla fine del mese».

Negli scorsi giorni, anche l’attuale presidente del Centro Fiorenzo Dadò e quello del Partito Liberale Radicale Alessandro Speziali avevano comunicato l’intenzione di ricandidarsi.

