  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Nessun rischio per la popolazione Rilevato il primo caso di West Nile Virus autoctono in Ticino

ai-scrape

4.12.2025 - 09:44

Si tratta della prima infezione umana autoctona in Svizzera, sebbene il virus fosse già stato rilevato in campioni di zanzare nel territorio (immagine illustrativa).
Si tratta della prima infezione umana autoctona in Svizzera, sebbene il virus fosse già stato rilevato in campioni di zanzare nel territorio (immagine illustrativa).
KEYSTONE

Le autorità sanitarie ticinesi confermano il primo caso autoctono di West Nile Virus, un evento atteso data la presenza del virus nelle zanzare locali e la sua diffusione nel Nord Italia.

Alessia Moneghini

04.12.2025, 09:44

04.12.2025, 10:05

Le autorità sanitarie del Canton Ticino, in collaborazione con quelle federali, hanno confermato il primo caso autoctono di West Nile Virus (WNV) nella regione.

Come comunica il Dipartimento della sanità e della socialità (DSS), questo sviluppo, sebbene atteso, non rappresenta un rischio immediato per la popolazione, dato che la stagione delle zanzare è conclusa e il virus non si trasmette da esseri umani a zanzare.

Nelle ultime settimane, una persona residente in Ticino ha manifestato sintomi compatibili con una meningoencefalite, richiedendo ospedalizzazione.

Gli esami diagnostici hanno confermato il contagio, che rappresenta il primo caso umano autoctono registrato in Svizzera, nonostante il virus fosse già stato individuato in precedenza in alcune zanzare presenti sul territorio.

Misure drastiche in Sardegna. Il virus del Nilo occidentale si diffonde rapidamente, casi segnalati anche in Ticino

Misure drastiche in SardegnaIl virus del Nilo occidentale si diffonde rapidamente, casi segnalati anche in Ticino

Il virus era stato rilevato in estate nelle zanzare

Il virus del Nilo occidentale è diffuso nel Nord Italia e monitorato in Ticino dall'Istituto di microbiologia della SUPSI. Nonostante non fossero stati identificati casi umani autoctoni prima d'ora, l'agente patogeno era stato individuato in zanzare analizzate durante l'estate 2025.

Il sistema di sorveglianza del Cantone, sviluppato con la SUPSI e le autorità federali, ha dimostrato la sua efficacia nel rilevare e gestire malattie trasmesse da zanzare. Il caso conferma la validità dell'approccio preventivo adottato.

Dopo l'Italia. Anche il Ticino si prepara al virus del Nilo occidentale

Dopo l'ItaliaAnche il Ticino si prepara al virus del Nilo occidentale

Nessuna trasmissione da persona a zanzara

A differenza di altre malattie come Dengue o Chikungunya, il WNV non si trasmette da persona a zanzara. Gli esseri umani sono ospiti accidentali e non partecipano alla catena di trasmissione, che coinvolge solo zanzare e uccelli.

La maggior parte delle infezioni da WNV è asintomatica o presenta sintomi lievi simili a un'influenza estiva. Le manifestazioni neurologiche gravi sono rare. Il rischio di infezione è limitato alla stagione delle zanzare.

Sebbene il primo caso autoctono rappresenti una novità per il Ticino, non modifica le raccomandazioni vigenti. Le autorità continueranno a monitorare la situazione e informeranno la popolazione sulle misure preventive all'inizio della prossima estate.

Ticino. Arriva l'estate, tornano le zanzare porta virus: «L'attenzione resta alta»

TicinoArriva l'estate, tornano le zanzare porta virus: «L'attenzione resta alta»

I più letti

Ecco le «trappole» dell'AVS a cui fare attenzione
L'autobus di lusso che sfida l'aereo: si viaggia come in business class e si inquina molto meno
Ecco la mappa di quale cantone paga di più, o meno, per i farmaci
Mikaela Shiffrin ha ricevuto una curiosa multa dopo la vittoria a Copper Mountain
Le inedite foto shock dell'isola degli orrori di Jeffrey Epstein

Altre notizie

Grigioni. Luce verde per la moratoria all'ospedale di Samedan

GrigioniLuce verde per la moratoria all'ospedale di Samedan

Giustizia. Abusi sessuali sulla figliastra, patrigno condannato a 4 anni di carcere

GiustiziaAbusi sessuali sulla figliastra, patrigno condannato a 4 anni di carcere

Ticino. In contromano sull'A2 e sotto effetto dell'alcol, denunciato un automobilista

TicinoIn contromano sull'A2 e sotto effetto dell'alcol, denunciato un automobilista