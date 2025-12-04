Si tratta della prima infezione umana autoctona in Svizzera, sebbene il virus fosse già stato rilevato in campioni di zanzare nel territorio (immagine illustrativa). KEYSTONE

Le autorità sanitarie ticinesi confermano il primo caso autoctono di West Nile Virus, un evento atteso data la presenza del virus nelle zanzare locali e la sua diffusione nel Nord Italia.

Le autorità sanitarie del Canton Ticino, in collaborazione con quelle federali, hanno confermato il primo caso autoctono di West Nile Virus (WNV) nella regione.

Come comunica il Dipartimento della sanità e della socialità (DSS), questo sviluppo, sebbene atteso, non rappresenta un rischio immediato per la popolazione, dato che la stagione delle zanzare è conclusa e il virus non si trasmette da esseri umani a zanzare.

Nelle ultime settimane, una persona residente in Ticino ha manifestato sintomi compatibili con una meningoencefalite, richiedendo ospedalizzazione.

Gli esami diagnostici hanno confermato il contagio, che rappresenta il primo caso umano autoctono registrato in Svizzera, nonostante il virus fosse già stato individuato in precedenza in alcune zanzare presenti sul territorio.

Il virus era stato rilevato in estate nelle zanzare

Il virus del Nilo occidentale è diffuso nel Nord Italia e monitorato in Ticino dall'Istituto di microbiologia della SUPSI. Nonostante non fossero stati identificati casi umani autoctoni prima d'ora, l'agente patogeno era stato individuato in zanzare analizzate durante l'estate 2025.

Il sistema di sorveglianza del Cantone, sviluppato con la SUPSI e le autorità federali, ha dimostrato la sua efficacia nel rilevare e gestire malattie trasmesse da zanzare. Il caso conferma la validità dell'approccio preventivo adottato.

Nessuna trasmissione da persona a zanzara

A differenza di altre malattie come Dengue o Chikungunya, il WNV non si trasmette da persona a zanzara. Gli esseri umani sono ospiti accidentali e non partecipano alla catena di trasmissione, che coinvolge solo zanzare e uccelli.

La maggior parte delle infezioni da WNV è asintomatica o presenta sintomi lievi simili a un'influenza estiva. Le manifestazioni neurologiche gravi sono rare. Il rischio di infezione è limitato alla stagione delle zanzare.

Sebbene il primo caso autoctono rappresenti una novità per il Ticino, non modifica le raccomandazioni vigenti. Le autorità continueranno a monitorare la situazione e informeranno la popolazione sulle misure preventive all'inizio della prossima estate.