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Grigioni Rimandato il processo d'appello all'ex giudice condannato per violenza su una praticante

SDA

13.3.2026 - 14:54

Il processo d'appello all'ex giudice del Tribunale amministrativo era stato fissato per martedì prossimo. Dopo la decisione del Tribunale federale non è chiaro quando il dibattimento avrà luogo.
Il processo d'appello all'ex giudice del Tribunale amministrativo era stato fissato per martedì prossimo. Dopo la decisione del Tribunale federale non è chiaro quando il dibattimento avrà luogo.
Keystone

Il processo d'appello all'ex giudice del Tribunale amministrativo del Canton Grigioni, condannato oltre un anno fa per violenza carnale contro un'ex praticante, è stato posticipato. Il Tribunale federale ha accolto un ricorso presentato dalla difesa per rinviare il dibattimento davanti alla massima istanza cantonale.

Keystone-SDA

13.03.2026, 14:54

13.03.2026, 15:02

Il processo in agenda per martedì prossimo è stato posticipato, scrive oggi il Tribunale d'appello del Canton Grigioni. «Con sentenza odierna, 13 marzo 2026, il Tribunale federale ha accolto un ricorso presentato dalla difesa e respinto dal Tribunale d'appello il 28 gennaio 2026, relativo alla richiesta di rinvio del processo d'appello», si legge in una nota informativa della più alta corte grigionese.

Procura e difesa avevano impugnato la sentenza

A fine novembre dell'anno scorso, a quasi un anno dalla sentenza, la procura pubblica grigionese aveva impugnato la sentenza, chiedendo una condanna aggiuntiva per coazione sessuale, nonché una pena più severa.

La magistratura aveva infatti domandato una pena detentiva di due anni e mezzo, con almeno sei mesi di carcere. Ma la corte regionale Plessur aveva sentenziato una pena detentiva di 23 mesi con la condizionale, una pena pecuniaria di 60 aliquote giornaliere da 90 franchi e a una multa di 2'300 franchi, oltre a un risarcimento alla vittima di 17'000 franchi.

In dicembre dell'anno scorso pure l'ex giudice del Tribunale amministrativo aveva inoltrato ricorso. Il 50enne contesta i reati a lui attestati, ovvero violenza carnale, ripetute molestie sessuali e ripetute minacce. Per quest'ultimo reato l'ex giudice ha chiesto di essere prosciolto.

Stando al comunicato odierno non è ancora chiaro quando il processo verrà nuovamente fissato.

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