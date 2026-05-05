Riflettori sui lavori di rinaturazione USTRA

Una giornata per visitare, con le spiegazioni di specialisti, gli interventi di rinaturazione realizzati nelle aree golenali tra Lumino e San Vittore.

Redazione blue News Swisstxt

L'Ufficio federale delle strade annuncia che sabato 9 maggio, dalle 09:00 alle 16:00 sarà possibile scoprire per la prima volta il percorso didattico.

Le opere di compensazione ambientali, realizzate tra il 2024 e il 2026, hanno avuto l’obiettivo di ridurre l’impatto causato dagli interventi infrastrutturali degli ultimi decenni.

Sono stati ricreati ambienti acquatici diversificati, boschi golenali e prati umidi, fondamentali per la biodiversità e per la stabilità idrologica dell’intero comparto.