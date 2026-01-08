Incentivo verdeEnergia rinnovabile, in Ticino un prezzo minimo per i produttori privati
8.1.2026
Il Canton Ticino introduce un prezzo minimo per remunerare l'energia rinnovabile immessa in rete dai privati, con l'obiettivo di incentivare ulteriormente la produzione domestica.
08.01.2026, 13:11
08.01.2026, 13:20
In Ticino sarà introdotto un prezzo minimo per remunerare i privati che producono energia da fonti rinnovabili e la immettono nella rete a beneficio della collettività.
Si tratta della principale novità contenuta nelle modifiche al Regolamento del Fondo per le energie rinnovabili (FER), comunicate giovedì ma già entrate in vigore all’inizio dell’anno.
La misura riguarda gli impianti che hanno beneficiato di un contributo agli investimenti e con una potenza inferiore a 150 kW, in particolare quelli domestici.
Il prezzo minimo scatterà nei momenti in cui il valore di ritiro dell’energia scenderà al di sotto delle soglie previste. L'obiettivo è incentivare ulteriormente la produzione di energia rinnovabile da parte dei privati.