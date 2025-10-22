  1. Clienti privati
Dopo 6 tornate di trattative Rinnovato il CCL delle FART: «Equilibrio tra eque condizioni di lavoro e sostenibilità economica»

Swisstxt

22.10.2025 - 14:39

Fiore all'occhiello: la Centovallina
Fiore all'occhiello: la Centovallina
Tipress

Sono servite sei tornate di trattative, ma alla fine è stato rinnovato il Contratto collettivo di lavoro delle FART.

SwissTXT

22.10.2025, 14:39

22.10.2025, 14:45

Il nuovo CCL, che entrerà in vigore il 1° gennaio, è stato infatti approvato dall CdA della società di trasporto pubblico con sede a Locarno e dall'assemblea del personale.

«Abbiamo trovato un equilibrio tra necessità di mantenere condizioni di lavoro eque e responsabilità di garantire la sostenibilità economica dell’impresa», afferma nella nota congiunta il direttore Claudio Blotti.

«Per noi – osserva il segretario sindacale del SEV Angelo Stroppini – era importante giungere a una conclusione che rispettasse il mandato ricevuto».

