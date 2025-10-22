Fiore all'occhiello: la Centovallina Tipress

Sono servite sei tornate di trattative, ma alla fine è stato rinnovato il Contratto collettivo di lavoro delle FART.

Il nuovo CCL, che entrerà in vigore il 1° gennaio, è stato infatti approvato dall CdA della società di trasporto pubblico con sede a Locarno e dall'assemblea del personale.

«Abbiamo trovato un equilibrio tra necessità di mantenere condizioni di lavoro eque e responsabilità di garantire la sostenibilità economica dell’impresa», afferma nella nota congiunta il direttore Claudio Blotti.

«Per noi – osserva il segretario sindacale del SEV Angelo Stroppini – era importante giungere a una conclusione che rispettasse il mandato ricevuto».