I danni alle scuole di Losone dopo la forte grandinata Il maltempo della scorsa notte ha modificato il calendario scolastico per gli allievi delle scuole di Losone. Immagine: KEYSTONE/Ti-Press/Samuel Golay Gli edifici dei diversi istituti scolastici sono stati danneggiati dalla forte grandine che ha colpito Locarno e dintorni. Immagine: KEYSTONE/Ti-Press/Samuel Golay Alle scuole medie di Losone (visibili nelle foto) ci sono state delle grosse infiltrazioni d'acqua che richiedono il lavoro di ditte specializzate. Quindi accoglieranno tutti gli allievi solo mercoledì 30 agosto. Immagine: KEYSTONE/Ti-Press/Samuel Golay Lo stabile della scuola elementare necessita ancora di alcune verifiche, perciò riaprirà le porte a tutti gli alunni da martedì 29 agosto. La scuole dell'infanzia è già in sicurezza e ospiterà già da lunedì i suoi allievi. Immagine: KEYSTONE/Ti-Press/Samuel Golay Anche il Liceo di Locarno dovrebbe riaprire le sue porte agli studenti e studentesse solamente da mercoledì. Immagine: KEYSTONE/Ti-Press/Samuel Golay

Come rende noto la RSI, il maltempo della scorsa notte ha modificato il calendario scolastico per gli allievi delle scuole di Losone. Le strutture infatti sono state danneggiate dalla forte grandine che ha colpito Locarno e dintorni e perciò vanno messe in sicurezza. Le elementari e le scuole dell'infanzia inizieranno martedì, mentre mercoledì le medie ed il Liceo di Locarno.

Le scuole medie di Losone riapriranno solamente mercoledì 30 agosto alle ore 8:00. Come spiegato in una comunicazione inviata sabato dall'istituto ai genitori, la ragione sono i danni riportati dall'edificio scolastico. La violenta grandinata della scorsa notte ha rotto i lucernari, provocando così delle importanti infiltrazioni d'acqua, che richiedono l'attenzione di ditte specializzate.

Come prosegue la comunicazione, riportata dalla RSI, la scuola sarà comunque pronta ad accogliere gli allievi le cui famiglie, per diverse motivazioni, non saranno in grado di prendersi cura a casa dei propri figli. Gli orari di accudimento sono gli stessi delle lezioni, dalle 8 alle 16.

La scuola elementare e dell'infanzia

Per lo stabile della scuola elementare restano ancora da effettuare alcuni interventi di verifica sulle riparazioni fatte e quindi per permetterli, lunedì 28 agosto 2023 saranno accolti solamente gli allievi della scuola elementare e dell’infanzia che non potranno essere tenuti a casa dalle famiglie.

I bambini e le bambine che hanno bisogno di questo servizio, scrive l'emittente di Comano sul suo sito, saranno ospitati dalla scuola dell’infanzia, che è stata completamente ripristinata ed è in sicurezza, alle ore 9:00. Per tutti gli altri, salvo diversa comunicazione, l’anno scolastico inizierà martedì 29 agosto 2023 alle ore 8:30.

Il Liceo cantonale di Locarno

Secondo le anticipazioni della RSI, anche la riapertura del Liceo di Locarno è prevista solo da mercoledì. Una comunicazione più dettagliata sulla riapertura dei diversi istituti scolastici del Locarnese è attesa domenica mattina dal Dipartimento dell'educazione, della cultura e dello sport (DECS).

Swisstxt / red