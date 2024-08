Keystone

Il ripristino del tratto di A13 inghiottito dal fiume Moesa, originariamente situato entro l’autunno inoltrato, verrà anticipato di qualche settimana.

Swisstxt

Una tempistica confermata alla RSI da Eugenio Sapia, portavoce USTRA. Anche se date precise non vengono per ora indicate, tutto lascia presagire che il tratto di A13 distrutto tornerà a due corsie per senso di marcia già a inizio autunno (verosimilmente a cavallo tra settembre e ottobre).

Con un investimento che si aggira tra i 5 e i 7 milioni di franchi, l’infrastruttura offrirà anche una maggiore sicurezza grazie a una serie di interventi puntuali.

Swisstxt