Buone notizie per le riserve d'acqua a sud delle Alpi.

L’inverno è stato più uggioso rispetto a quello precedente, con più precipitazioni e nevicate.

A nord, invece, pioggia e neve hanno scarseggiato e la situazione desta preoccupazione. A sud ha nevicato in alta montagna, ma Luca Nisi di MeteoSvizzera mette in guardia: «Con l’innalzamento importante delle temperature in primavera, la neve fonde molto più velocemente».

Questo porta a perdere prima la riserva d’acqua che proviene dalla neve. «I bacini a bassa quota, come per esempio la Verzasca, è appena sotto la metà, quindi siamo relativamente sereni», indica Giorgio Tognola di AET.