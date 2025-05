Accoltellamento durante una rissa vicino alla stazione del treno di Luino (immagine illustrativa). sda

Un giovane è stato fermato con l'accusa di tentato omicidio per l'accoltellamento di un 21enne avvenuto ieri, mercoledì, sera vicino alla stazione ferroviaria di Luino.

SwissTXT Swisstxt

Si tratterebbe di uno dei partecipanti alla rissa tra due gruppi di stranieri, 7 o 8 per parte, iniziata poco prima su un treno della linea Gallarate-Cadenazzo.

Il 21enne ferito alla testa e a una gamba è stato trasportato d'urgenza in ospedale a Varese: è grave, ma non in pericolo di vita. I carabinieri dopo qualche ora hanno fermato il giovane che avrebbe sferrato le coltellate.

Si indaga ora per ricostruire l'accaduto e accertare i motivi della rissa.