La polizia indaga per chiarire la dinamica dell'accaduto © Archivio Ti-Press

Un 21enne è rimasto ferito gravemente nel corso di una lite che ha coinvolto almeno due persone avvenuta attorno alle 6 di domenica in Via al Forte a Lugano.

Swisstxt

Stando a una prima ricostruzione, il giovane, un cittadino italiano residente all’estero, dopo essere stato colpito, è caduto a terra. È stato trasporto in ospedale in ambulanza.

Ne hanno dato notizia la polizia cantonale e il ministero pubblico. Sono in corso accertamenti per chiarire la dinamica di quanto avvenuto in un’area molto frequentata durante la notte data la presenza di un locale notturno e già teatro di fatti analoghi.

Swisstxt