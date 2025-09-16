Immagine illustrativa/foto d'archivio. Ti-Press

Un 22enne è stato condannato a 7 anni di carcere e al trattamento ambulatoriale obbligatorio per tentato omicidio intenzionale e rapimento qualificato.

SwissTXT Alessia Moneghini

La sentenza è stata emessa martedì dal giudice Curzio Guscetti. L'episodio più grave riguarda i calci sferrati alla testa di un giovane fuori da una discoteca di Lugano.

La Corte delle Criminali di Lugano ha riconosciuto alcune attenuanti come l'età dell'imputato, ma anche aggravanti come la recidiva.

Il caso include anche un rapimento a Vezia nel 2023, per il quale sono già state condannate altre due persone. La corte auspica che questa sentenza sia un punto di partenza per il giovane e non di arrivo.