Giustizia Rissa a Lugano, 22enne condannato a 7 anni per tentato omicidio

Alessia Moneghini

16.9.2025

Immagine illustrativa/foto d'archivio.
Immagine illustrativa/foto d'archivio.
Ti-Press

Un 22enne è stato condannato a 7 anni di carcere e al trattamento ambulatoriale obbligatorio per tentato omicidio intenzionale e rapimento qualificato.

SwissTXT

16.09.2025, 18:32

La sentenza è stata emessa martedì dal giudice Curzio Guscetti. L'episodio più grave riguarda i calci sferrati alla testa di un giovane fuori da una discoteca di Lugano.

La Corte delle Criminali di Lugano ha riconosciuto alcune attenuanti come l'età dell'imputato, ma anche aggravanti come la recidiva.

Il caso include anche un rapimento a Vezia nel 2023, per il quale sono già state condannate altre due persone. La corte auspica che questa sentenza sia un punto di partenza per il giovane e non di arrivo.

Giustizia. Rissa a Lugano, si apre il processo contro un 22enne per tentato omicidio

GiustiziaRissa a Lugano, si apre il processo contro un 22enne per tentato omicidio

