Le ipotesi di reato: rissa, aggressione, tentate lesioni gravi e infrazione alla Legge sulle armi archivio Ti-Press

Due giovani italiani, di 22 e 20 anni, sono stati arrestati dagli agenti della Polizia di Lugano in seguito al loro coinvolgimento in due diversi episodi di violenza nella notte su domenica.

In base a una prima ricostruzione, è dapprima scoppiata una lite all'esterno di un esercizio pubblico in centro a Lugano che ha visto il coinvolgimento di più persone (in parte identificate). La lite è poi sfociata in rissa e aggressione e uno dei contendenti è stato colpito mentre si trovava a terra.

Successivamente, dopo essersi allontanati, i due arrestati sono entrati in contrasto con altre persone (identificate), ad alcune centinaia di metri dal luogo del primo episodio. Durante il litigio i due hanno rispettivamente mostrato ed estratto a titolo di minaccia una pistola e un coltellino.

È infine scattato il fermo da parte di agenti della Polizia Città di Lugano, mentre le armi sono state trovate e recuperate.

Swisstxt / sam