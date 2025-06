Immagine d'archivio Ti-Press

A Lugano è comparso martedì davanti alle Assise Criminali un 26enne italiano accusato di tentato omicidio intenzionale e in subordine di lesioni gravi per aver colpito alla testa con un pugno e ferito gravemente un 21enne del Varesotto lo scorso 17 novembre, durante un alterco scoppiato fuori dalla discoteca Blu Martini di Lugano.

La vittima si trova tutt’ora in coma.

«Non ho ragionato, ero in preda a un raptus per difendermi» si è giustificato lui affermando di non aver agito per dare una lezione alla vittima.

Ma l’accusa non gli crede. Per lui è stata chiesta una pena di 13 anni di carcere e l’espulsione dalla Svizzera per 10 anni.