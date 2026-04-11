Immagine illustrativa d'archivio. Keystone

Grave episodio di violenza nella notte su sabato, a Induno Olona, in provincia di Varese, dove una rissa scoppiata in strada si è conclusa con la morte di un uomo di 30 anni e il ferimento grave di altre due persone.

L'allarme è scattato intorno all'una, quando, per cause ancora in fase di accertamento, un violento alterco tra più individui è degenerato in una colluttazione.

Stando a quanto scrive l'ANSA, durante lo scontro sarebbero stati utilizzati coltelli e spranghe

Ad avere la peggio un cittadino italiano, colpito al busto con un'arma da taglio. Nonostante il rapido intervento dei sanitari, per lui non c'è stato nulla da fare.

La salma è stata successivamente trasferita all'ospedale di Varese e posta a disposizione dell'autorità giudiziaria.

Due feriti in gravi condizioni

Secondo le testimonianze raccolte da Rai News, il giovane, che tornava da una festa, avrebbe trovato sotto casa il gruppo degli assalitori.

Nella colluttazione sono rimaste gravemente ferite altre due persone: un uomo di 50 anni e il figlio di 27.

Entrambi sono stati trasportati in codice rosso in ospedale, uno al Niguarda di Milano e l'altro al Sant'Anna di Como.

Sul luogo dell'aggressione sono intervenuti i carabinieri della Compagnia di Varese e del Nucleo Investigativo del Comando Provinciale, che hanno avviato le indagini sotto il coordinamento della Procura della Repubblica di Varese, impegnata a chiarire dinamica e responsabilità dell'accaduto.