  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Varese Una rissa a Induno Olona finisce in tragedia: uomo accoltellato a morte. Due i feriti gravi

Swisstxt

11.4.2026 - 10:15

Immagine illustrativa d'archivio.
Immagine illustrativa d'archivio.
Keystone

Grave episodio di violenza nella notte su sabato, a Induno Olona, in provincia di Varese, dove una rissa scoppiata in strada si è conclusa con la morte di un uomo di 30 anni e il ferimento grave di altre due persone.

Paolo Beretta

11.04.2026, 10:15

11.04.2026, 18:10

L'allarme è scattato intorno all'una, quando, per cause ancora in fase di accertamento, un violento alterco tra più individui è degenerato in una colluttazione.

Stando a quanto scrive l'ANSA, durante lo scontro sarebbero stati utilizzati coltelli e spranghe

Ad avere la peggio un cittadino italiano, colpito al busto con un'arma da taglio. Nonostante il rapido intervento dei sanitari, per lui non c'è stato nulla da fare.

La salma è stata successivamente trasferita all'ospedale di Varese e posta a disposizione dell'autorità giudiziaria.

Due feriti in gravi condizioni

Secondo le testimonianze raccolte da Rai News, il giovane, che tornava da una festa, avrebbe trovato sotto casa il gruppo degli assalitori.

Nella colluttazione sono rimaste gravemente ferite altre due persone: un uomo di 50 anni e il figlio di 27.

Entrambi sono stati trasportati in codice rosso in ospedale, uno al Niguarda di Milano e l'altro al Sant'Anna di Como.

Sul luogo dell'aggressione sono intervenuti i carabinieri della Compagnia di Varese e del Nucleo Investigativo del Comando Provinciale, che hanno avviato le indagini sotto il coordinamento della Procura della Repubblica di Varese, impegnata a chiarire dinamica e responsabilità dell'accaduto.

I più letti

La ballerina Miliddi racconta del padre scomparso e la verità su Stefano De Martino
Allerta salmonella nel formaggio, Berna avverte con 4 giorni di ritardo. Ora è sotto accusa
Franceska Nuredini parla per la prima volta di Elodie: «Libera di essere me stessa»
Ecco come vive oggi a Sandrigham l'ex principe Andrea, fratello di re Carlo III
Addio Formenton? Torna Emanuelsson? Ecco tutti i movimenti di mercato di Ambrì e Lugano

Altre notizie

Luganese. Cade con la mountain bike nell'Alto Malcantone, ferito un 59enne

LuganeseCade con la mountain bike nell'Alto Malcantone, ferito un 59enne

Stupefacenti. Due arresti per spaccio di droga nel Locarnese

StupefacentiDue arresti per spaccio di droga nel Locarnese

Incendio. I pompieri a Brusio per individuare gli ultimi focolai

IncendioI pompieri a Brusio per individuare gli ultimi focolai