VareseUna rissa a Induno Olona finisce in tragedia: uomo accoltellato a morte. Due i feriti gravi
Swisstxt
11.4.2026 - 10:15
Grave episodio di violenza nella notte su sabato, a Induno Olona, in provincia di Varese, dove una rissa scoppiata in strada si è conclusa con la morte di un uomo di 30 anni e il ferimento grave di altre due persone.
Nella colluttazione sono rimaste gravemente ferite altre due persone: un uomo di 50 anni e il figlio di 27.
Entrambi sono stati trasportati in codice rosso in ospedale, uno al Niguarda di Milano e l'altro al Sant'Anna di Como.
Sul luogo dell'aggressione sono intervenuti i carabinieri della Compagnia di Varese e del Nucleo Investigativo del Comando Provinciale, che hanno avviato le indagini sotto il coordinamento della Procura della Repubblica di Varese, impegnata a chiarire dinamica e responsabilità dell'accaduto.