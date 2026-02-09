Una carcerazione di 6 e rispettivamente 5 anni e mezzo.
09.02.2026, 17:45
Sono le pene richieste lunedì pomeriggio dal procuratore pubblico Luca Losa, per i due albanesi coinvolti nella violenta lite esplosa nella notte del 23 giugno 2024 in un autosilo di Lugano. Quanto ai due svizzeri coinvolti nella rissa, per uno il procuratore ha chiesto una pena pecuniaria, mentre per l’altro si è invece rimesso al giudizio della Corte delle Assise criminali. Sui due albanesi gravano le imputazioni di tentato omicidio intenzionale, rissa e omissione di soccorso. Per gli svizzeri, di cui uno finì in coma farmacologico per 5 giorni, l’accusa si limita ai reati di rissa e di danneggiamento.
