News Rissa nell'autosilo, chiesto il carcere

Swisstxt

9.2.2026 - 17:45

Le richieste dell'accusa
Tipress

Una carcerazione di 6 e rispettivamente 5 anni e mezzo.

SwissTXT

09.02.2026, 17:45

Sono le pene richieste lunedì pomeriggio dal procuratore pubblico Luca Losa, per i due albanesi coinvolti nella violenta lite esplosa nella notte del 23 giugno 2024 in un autosilo di Lugano. Quanto ai due svizzeri coinvolti nella rissa, per uno il procuratore ha chiesto una pena pecuniaria, mentre per l’altro si è invece rimesso al giudizio della Corte delle Assise criminali. Sui due albanesi gravano le imputazioni di tentato omicidio intenzionale, rissa e omissione di soccorso. Per gli svizzeri, di cui uno finì in coma farmacologico per 5 giorni, l’accusa si limita ai reati di rissa e di danneggiamento.

I Maneskin a Montreux: «Qui si respira musica ovunque»

I Maneskin a Montreux: «Qui si respira musica ovunque»

I Maneskin cavalcano l'onda del successo: lo scorso fine settimana hanno suonato davanti a 70.000 persone a Roma, martedì sera a Montreux. blue Music ci svela i loro consigli per il trucco e perché distruggono i loro strumenti sul palco.

13.07.2022

In Ticino sulle tracce delle ultime civette della Svizzera

In Ticino sulle tracce delle ultime civette della Svizzera

La civetta è sfuggita per poco all'estinzione in Svizzera. In Ticino una piccola popolazione si è ripresa grazie alle misure di conservazione. Tuttavia, la sopravvivenza del timido rapace non è ancora assicurata.

02.05.2023

"Lenny Kravitz è stato molto scortese"

Dal balcone di Diego Rossi si ha la migliore vista sul palco di "Moon&Stars" e da lassù hanno cantato diverse star. Come ci si sente a vivere in mezzo a tutto questo durante il festival?

24.07.2022

"Lenny Kravitz è stato molto scortese"

